衆議院の憲法審査会で、憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案の審議が始まりました。改正案は、投開票の際に立会人を選ぶ要件を緩和して公職選挙法とそろえることなどが盛り込まれています。【映像】「一人の力で世論や国民投票の結果に影響」階幹事長が言及中道・階幹事長「資金力とAIの活用能力とSNSがあれば、たった一人の力で世論や国民投票の結果に影響を与えられる時代になったと」中道改革連合は、SNS規制などもあ