東京SGの福田健太が結婚発表ラグビー元日本代表の福田健太（東京サントリーサンゴリアス、以下東京SG）が11日、自身のインスタグラムを更新。フリーアナウンサーの臼井佑奈との結婚を発表した。福田は「結婚しました！明るく幸せな家庭を築いていきます」と報告。2人が東京SGのユニホームに身を包んで向かい合った写真や、それぞれがタキシードとウェディングドレスに身を包んだ幸せいっぱいの結婚写真を公開している。29歳