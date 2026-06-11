「野党側も週刊誌のネタをいちいち持ってくるんじゃないよ」6月10日放送の『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ・フジテレビ系）でそう苦言を呈したのは、落語家の立川志らく（62）だ。政界を騒がしている高市早苗首相（65）の「中傷動画疑惑」。これまで高市首相は、動画を作成したという男性と「私も秘書も面識がない」と主張してきたが、週刊文春をはじめとするメディアの続報と国会での厳しい追及を受けて、秘書と男性がオンラ