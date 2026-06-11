「他の候補者を誹謗したり、抽象したりは私の流儀ではないので決してやっていない」6月8日、高市早苗首相（65）は自民党総裁選での中傷動画作成疑惑を改めて否定した。しかし、どこまで逃げ切れるのか――。「7日配信の共同通信の記事で、中傷動画を作成したとされるIT会社代表の松井健氏による『秘書とやり取りして（動画作成を）実施した』との証言が掲載されました。同報道によると、松井氏は総裁選の期間中の2025年9月に高市首