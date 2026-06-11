ジュエリー会社で働いていた私が、誰よりも心待ちにしていた自分自身の結婚指輪。 毎日ワクワクしながら仕事を頑張り、やっと迎えた受け取りの瞬間、私の目に飛び込んできたのは……信じられない光景でした。今回は、筆者の身に起きた少し苦くて、最後には心がスッと軽くなった実体験をお話しします。 4コマ漫画