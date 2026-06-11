夢グループのCMでの「社長～」のフレーズでも知られる歌手・保科有里が11日、自身のインスタグラムを更新。東京駅で有名女優と遭遇したことを明かした。 【写真】まさかの遭遇駅のホームの有名女優に「すごいすご～い」 福島へ行こうとしていたという保科。「東京駅ホームで待ってたら『保科さ～ん!?』と声をかけて下さったのがなんと柴田理恵さん」と記し、プラットホー