新NISAの開始以降、「資産形成」や「老後資金づくり」といった言葉を目にする機会が増えた。しかし、NISAはあくまで投資で得た利益が非課税になる制度であり、損失を防ぐ仕組みではない。【こちらも】オルカン「全世界分散」の見えない構造為替が左右するNISA積立の実像非課税制度であることと、投資で利益が出ることは別問題であり、実際、新NISAでも購入するタイミングや投資先によっては損失を抱えるケースがある。■下落