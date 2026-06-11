■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）6/08、NYダウ▲80ドル安、50,786ドル2）6/09、NYダウ+86ドル高、50,872ドル3）6/10、NYダウ▲953ドル安、49,918ドル【前回は】相場展望6月8日号米国株: 5月雇用統計で就業者数増⇒金利引上げ観測⇒株価大幅下落日本株: 米国株下落を受け、AI・半導体関連株相場の動向に注意●2.米国株: 超大型IPOの上場と金利高のなか、米国株がすぐに上昇トレンドに戻るか?不透明1）イラン戦争が