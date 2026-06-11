後藤啓介がベルギーからドイツにステップアップ移籍ドイツ・ブンデスリーガのSCフライブルクは6月11日、ベルギー1部のRSCアンデルレヒトからFW後藤啓介を獲得したことを正式発表した。MF鈴木唯人、MF山本理仁に次ぐ、3人目の日本人選手となる。現在21歳の後藤は、育成時代を過ごしたジュビロ磐田から2024年1月にRSCアンデルレヒトへ期限付き移籍し、同年夏に完全移籍を果たした。191センチの体格を生かし、主にベルギー2部に所