【新華社長春6月11日】中国初の省・自治区をまたぐ都市サッカーリーグ「東北超」がこのほど開幕し、熱気が高まっている。遼寧省、吉林省、黒竜江省と内モンゴル自治区が共同で開催し、1億人以上の人口をカバーする影響力を背景に、人々のサッカー熱を瞬く間に呼び起こした。観客は会場で試合を観戦するだけでなく、街中で地元のグルメや文化体験も満喫しており、それに伴い飲食店や商店の売り上げも好調で、消費市場が活性化し