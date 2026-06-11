◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク）楽天・太田光捕手（２９）が１１日、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たした。「まずはこれまで自分を起用してくださった監督・コーチ、そして支えてくれたチームメイトと家族に感謝したいと思います。これからも捕手として、目の前の一試合、一球を大切にしながら、チームに貢献できるよう頑張ります」とコメントした。太