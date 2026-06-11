９日、江蘇省興化市の趙何村で小麦を収穫するコンバイン。（ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）【新華社北京6月11日】中国で9日午後5時時点の小麦の収穫面積が2億3300万ムー（約1553万ヘクタール）となった。総作付面積の68.5％に上っている。９日、河南省沁陽市の西王曲村で小麦を収穫するコンバイン。（沁陽＝新華社配信／楊帆）９日、河南省焦作市武陟（ぶちょく）県で小麦を収穫するコンバイン。（ドローンから、焦作