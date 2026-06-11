映画『オッペンハイマー』でアカデミー賞作品賞・監督賞を受賞したクリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』（9月11日公開）より、新ビジュアルと場面写真が解禁された。あわせて、ムビチケ前売券の発売も決定した。【画像】試練だらけの故郷への帰還の旅に向かう直前の場面本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる英雄譚「オデュッセイア」が原作。西洋文学の金字塔にして世界最初の物語のひとつとして知ら