河南省鹿邑県迪雅思化粧用具の生産現場で、韓国からの注文品の製造に追われる従業員。（鹿邑＝新華社配信／丁氷氷）【新華社鄭州6月11日】韓国のソウル、米ニューヨーク、あるいはフランス・パリのカウンターでメークブラシを手に取ったとき、そのブラシは中国河南省周口市の鹿邑（ろくゆう）県産である可能性が極めて高い。河南省東部に位置するこの人口約100万の県は、メークブラシの人工毛原料で世界の85％以上を供給し、中