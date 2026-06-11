『旬感LIVE とれたてっ！ 』や『newsランナー』（関西テレビ放送）を担当する、関西テレビのアナウンサー・秦令欧奈が7月18日、梅田Lateral(大阪府大阪市北区)で初のトークライブに臨むことが発表された。【誌面カット】歯磨き！ラフなパジャマ姿の秦令欧奈秦アナにとって初のトークライブ『秦令欧奈と愉快な仲間たち Vol.1』は、男性アナウンサーとしては初の本格写真集の発売および秦アナの誕生日を記念して実施。秦アナのリ