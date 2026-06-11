神奈川県相模原市の河川敷で女子高校生が死亡しているのが見つかった事件で、警察は知人の19歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。11日午前2時すぎ、相模原市南区の相模川の河川敷で、座間市に住む17歳の女子高校生が倒れているのが見つかり、病院へ搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察は、女子高校生の知人の19歳の男を、女子高校生を殺害した疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、10日夜に女子高校生の