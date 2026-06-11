テレビアニメ『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』が、7月6日よりTOKYO MXほかで順次放送開始される。あわせて、追加キャストとして、シーラ役を田村ゆかり、トーリ役を山本兼平が担当することが発表された。【画像】モフモフでかわいい！田村ゆかりが声を演じるメイド服姿のシーラまた、配信情報も発表。さらに、「テレビアニメ『捨てられ聖女の異世界ごはん旅』放送直前生配信」がY