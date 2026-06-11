秋元康氏（68）がプロデュースする男性歌謡グループ「SHOW―WA」が11日、東京・台場のZeepDiverCityで行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN2026（MAJ）」の演歌・歌謡曲LIVEに登場した。開式前に報道陣の取材に応じ、元Jリーガーの青山隼（38）はサッカー日本代表にエールを送った。青山は名古屋グランパスなどで10年間Jリーガーとして活躍。U―17、20とアンダーカテゴリーの日本代表の選出歴ももつ。