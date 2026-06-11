元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。この訃報を受け、『キン肉マン』原作者・ゆでたまごの嶋田隆司氏が自身のXを更新し、写真を投稿しながら追悼した。【写真】2年前は元気だった…『キン肉マン』作者＆ガッツ石松さんの2ショットXでは交流した日を打ち明け。「元WBC世界ライト級チャンピオンであり、タレントのガッツ石松氏の訃報を聞いて大変ショッくを受けております。2年前お孫