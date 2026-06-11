天皇陛下は、11日、皇族数確保の議論について「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と述べられました。天皇陛下：（皇族数の確保のあり方についての議論においても）国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります。会見は13日からの外国公式訪問に向けたものです。陛下は、10日に取りまとめられた「立法府の総意」に関する質問に対し、制度への言及は控えると断った上で「国民の皆さんの