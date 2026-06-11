プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日、肺炎のため都内の病院で死去した。76歳だった。訃報を受け、各界から追悼の声が相次いだ。お笑いタレント・はなわは自身のXを更新し、今年1月に開催した芸歴30周年単独ライブでの2ショット写真などを添えて「今はまだ信じられない気持ちでいっぱいです。僕にとってガッツさんは、芸能界のお父さん