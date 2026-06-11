ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、きょう11日より期間限定で「父の日特別企画」をスタートした。【画像多数】いつも頑張るお父さんに感謝…ビッグボーイ父の日メニューの数々父の日メニューとして登場する「サーロイン（80g）＆大俵ハンバーグ」は、赤身と脂身のバランスが良いサーロインを300℃の高温直火で焼き上げ、看板メニューの“大俵ハンバーグ”やベイクドポテトなどと