元プロボクサー・WBA世界ライトフライ級王者でタレントの具志堅用高さんが、今月2日に肺炎で亡くなったことが分かったガッツ石松さんを悼むコメントを、所属事務所を通じて寄せています。 【写真を見る】【 ガッツ石松さん 死去 】具志堅用高さんが追悼「ボクシングそして人生の大先輩」「とても寂しいです」具志堅さんは、ガッツ石松さんを「ボクシングそして人生の大先輩」と尊敬し、「とても寂しいです」と心中を明かして