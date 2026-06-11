高市総理大臣が、ホルムズ海峡を経由しない原油の調達が7月にほぼ100％となる見通しを明らかにすることがわかりました。政府関係者によりますと、高市総理はまもなく官邸で開かれる中東情勢関係閣僚会議で、ホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達について、6月は8割程度ですが、7月はほぼ100％となるめどがついたと明らかにします。特にアメリカから、前の年と比べて10倍以上調達できる見通しです。そして、石油備蓄も活用すれば