元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。栃木県出身。社長を務めたガッツ・エンタープライズが11日、発表した。日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）では、訃報を速報で伝えた。所属事務所のリリースを西尾桃アナウンサーが読み上げると、MCの宮根誠司は「ボクサー時代は世界チャンピオンで、ハードパンチャーで、我々を楽しませていただき…」と切