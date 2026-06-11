サッカー日本代表のユニホーム。右がアウェー用サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表のユニホームが売れている。日常に取り入れやすい白のアウェー用は、アディダスジャパン直営店で売り上げが前回大会比約29倍と絶好調。ユニホームを普段着とするスタイルの流行も追い風だ。大会は日本時間12日に開幕し、史上最強と評される日本は同15日に初戦を迎える。販売店の店長は「かつてない注目度の高さを感じ