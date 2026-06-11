気象庁は11日、上空の寒気の影響などで北―東日本は12日に大気の状態が非常に不安定になるとして、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意するよう呼びかけた。発達した積乱雲が近づく兆しがあれば、建物内に移動するなど安全確保が必要だ。気象庁によると、上空約5500メートルに氷点下18度以下の強い寒気が流れ込む。湿った空気や日中の気温上昇の影響も加わり、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる。ひょうの恐