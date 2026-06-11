2019年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術を実施。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが6月11日、自身のブログを更新。痛みに悩まされていた腰のレントゲン検査を受けたことを報告しました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「痛みなんて大嫌いだ」大学病院でレントゲンの画像検査「痛みって辛いな。」「心の