サッカー・ワールドカップに出場するイラン代表が試合を行うアメリカ・ロサンゼルスで、出場に反対するデモが行われました。【映像】元イラン代表選手「チーム負けると国民が喜ぶ」力石大輔リポ「ロサンゼルス市役所前です。現体制に反対する在米イランの人たち、代表チームの大会出場に反対する抗議活動を行っています」元イラン代表選手 アディビ・アズガルさん「代表チームではない！多くの人が支持しておらず、実際チームが