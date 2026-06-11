神奈川・相模原市の河川敷で女子高校生が死亡しているのが見つかり、警察は知人の19歳の少年が事情を知っているとみて話を聞いています。これまでに分かっている情報をまとめました。女子高校生が発見された場所は神奈川・相模原市の新八瀬川橋の下にある河川敷です。最寄りの駅からは直線距離で100メートルほどの距離だということです。隣接する座間市に住む17歳の女子高校生が倒れているのが見つかり、搬送時に意識はなく、その