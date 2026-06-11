弁護士ではないのに訴訟の手続きなどの法律業務をしたとして、名古屋にある調査会社の社長が逮捕されました。逮捕されたのは、中区の調査会社「エコワークリサーチ＆コンサルティング」の社長・沼卓徳容疑者(58)です。名古屋地検特捜部によりますと、沼容疑者は2022年から去年にかけて、弁護士資格がないにも関わらず、報酬を得る目的で法律業務を行った弁護士法違反の疑いが持たれています。沼容疑者は訴状や