キッチンに入らないようにと設置された簡易柵に挟まりながら、困った表情を浮かべていた秋田犬さん。でもそれは演技のようで…？まさかの作戦が可愛すぎると話題になっているのです。 思わず笑顔になる、策士な秋田犬さんがみせた光景は記事執筆時点で24万回を超えて表示されており、1.8万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：なぜかキッチンの柵に挟まっている秋田犬→実は演技をしていて…巧妙すぎる『まさ