前の日曜日に全日程を終えたサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグで、ブラウブリッツ秋田の吉田謙監督が優秀監督賞を受賞しました。フェアプレー個人賞にはゴールキーパーの山田元気選手が選ばれています。Jリーグの秋春制移行に伴い、2月から半年間行われたJ2・J3百年構想リーグ。40チームが4つのグループに分かれリーグ戦などに臨みました。10日は活躍した