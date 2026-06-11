味の素社は、経口補水液「アクアソリタ」シリーズを対象とした「アクアソリタ『応援熱中症』対策プロジェクト」を立ち上げ、その発表会を10日、東京・千代田区一ツ橋の日本教育会館一ツ橋ホールで行った。熱中症が社会問題となる中、屋外で声援や観戦、楽器演奏などを通してスポーツを“応援する人”の熱中症を「応援熱中症」と定義し、「『応援 熱中症』対策プロジェクト」を発足。発表会では、お笑いタレントのティモンディ