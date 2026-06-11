鹿島アントラーズ所属の韓国代表DF、キム・テヒョンが練習中に足首を負傷し、6/12（金）に行われる韓国代表の初戦に間に合わない可能性が出てきた。韓国メディアの『OSEN』によると、大韓サッカー協会（韓国のサッカー協会）の関係者は「キム・テヒョンは前日のパス練習中に左足首を負傷した。チェコ戦への出場は難しく、グループリーグ3試合への出場も保証できない」と説明した。ただし、深刻な怪我ではないとも伝えられている。