ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、モロッコ代表とのワールドカップ初戦に向けた先発メンバーの構想を徐々に固めつつあるようだ。攻撃陣ではマンチェスター・ユナイテッド所属のFWマテウス・クーニャの先発復帰が有力視されている一方で、両サイドバックの人選については最終判断を保留しているという。『ge』が報じた。直近のエジプト代表との強化試合では、クーニャに代わり、ブレントフォード所属のFWイゴー