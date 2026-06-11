マンチェスター・シティに所属するクロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオルの将来は2つの選択肢に絞られているようだ。母国の名門ディナモ・ザグレブでプロキャリアをスタートさせたグヴァルディオルは、ライプツィヒでのブレイクを経て、2023年夏にシティへ完全移籍。対人守備の強さや、足元の技術の高さを生かしたビルドアップ能力を武器に今季は離脱期間がありながらもプレミアリーグ18試合に出場し、2ゴール2アシストを記