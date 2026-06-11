CANDY TUNE 村川緋杏がプロデューサーを務めるアパレルブランド『Visudlle（ビジュドル）』のポップアップストアが、6月25日、26日の2日間、原宿 AF GALLERYにて開催される。 （関連：【画像あり】CANDY TUNE 村川緋杏がプロデューサーを務めるアパレルブランド『Visudlle』コレクションアイテム） 村川がデザイナーを務める『Visudlle』は、「Visual（視覚的）」と「Cuddle（愛おしく抱きし