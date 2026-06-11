PlayStation 4／Nintendo Switch用野球・育成ゲーム『パワフルプロ野球2026-2027』（以下、パワプロ2026-2027）の発売記念イベントが6月11日、都内で行われ、なにわ男子の藤原丈一郎とアンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）が登壇。『パワプロ』シリーズの思い出や、魅力を語り合った。 （関連：【写真あり】ホームランを打ち思わずガッツポーズをする、なにわ男子 藤原丈一郎） ■なにわ男子 藤原