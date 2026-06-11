無事にプレミアリーグ残留を決めたトッテナムは今夏の移籍市場で積極的に動いており、すでにスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンとアルゼンチン代表DFマルコス・セネシを獲得している。また最近はブライトンに所属するオランダ代表のヤン・ポール・ファン・ヘッケの獲得に動いているトッテナム。すでに出したオファーは拒否されたものの、ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、近いうちにトッテナムは新たな