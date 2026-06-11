メルセデス・ベンツ日本は、フラッグシップモデル新型『Sクラス』（S 450 d 4MATIC）の予約注文の受付を、全国のメルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークを通じて開始した。 （関連：【画像】スターデザインが印象的な、より威厳を増したエクステリア ） 今回の改良は、車両全体の50％以上にあたる約2,700点の部品が新規開発または再設計された、モデル史上最大規模のものとなる。あわせて、S 580 4MATIC long