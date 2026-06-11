きのう夕方、山形県大江町で酒気帯び運転の車が追突事故を起こし、4人がけがをしました。酒気帯び運転で逮捕されたのは、公務員の男でした。 【写真を見る】退勤時のアルコール検査直後に飲酒か「真面目」な公務員が起こした酒気帯び追突事故で4人がケガ勤務先が緊急会見（山形） 男が勤務する西村山広域行政事務組合が、さきほど緊急の記者会見を開きました。 組合側は「極めて遺憾であり、心からお詫び申し上げる」と