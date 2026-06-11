日本通信は11日、FPoS（Fintech Platform over SIM）に対応した「日本通信アプリ」の新バージョンの提供を開始した。マイナンバーカードを用いた署名検証によりスマートフォンへ認定電子証明書を発行し、安全かつ簡単な本人確認やマイページへのログインを可能にする。 ユーザーがアプリの指示に従ってマイナンバーカードの署名検証を行うと、アプリがスマー