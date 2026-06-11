チームが一体となった戦いぶりも話題を集めている（C）産経新聞社巨人は6月10日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク）に7−0と完封勝利。2分けをはさみ6連勝でいよいよ首位に立った。先発の戸郷翔征が9回5安打無失点、134球を投げ、自己最多の14奪三振の力投。自身2年ぶりとなる完封勝利で3勝目をマーク。【動画】エースが戻ってきた！戸郷の圧巻完封シーンそんな戸郷を打線も援護した。初回は先頭の浦田俊輔が死球を受けた後