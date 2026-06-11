ことし9月に開幕するアジア大会。日本オリンピック委員会（JOC）は「卓球」日本代表選手を発表しました。 【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール 卓球（選手10名）・張本 智和 (HARIMOTO TOMOKAZU) 23歳 2003年6月27日生・早稲田大学 4年・トヨタ自動車〈出場予定種目・ポジションなど〉