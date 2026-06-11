AI開発企業のZyphraが視覚言語モデル(VLM)の「Zamba2-VL」を公開しました。Zamba2-VLは同規模モデルと比べて高速な画像認識処理が可能です。Zamba2-VL: Hybrid SSM Vision-Language Modelshttps://www.zyphra.com/our-work/zamba2-vlZyphra Research continues to explore architecture innovations beyond standard transformers.Today we’re releasing Zamba2-VL, extending our prior Zamba2 hybrid SSM-Transformer work into