歌手の田原俊彦（65）が11日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天―巨人戦のセレモニアルピッチに登場。見事なノーバウンド投球に加え、マウンド上での華麗なパフォーマンスで球場のファンを盛り上げた。代表曲「抱きしめてTONIGHT」をBGMに登場した田原の背番号は自身の愛称“トシ”を表す「104」。マウンド上でマイクを持つと「今日は楽しみにやってまいりました。初めてセレモニアルピッチをやらせていただけるので楽し