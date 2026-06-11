中国外務省は11日、自民党総裁や衆議院議長を務めた河野洋平氏が亡くなったことに哀悼の意を表しました。中国外務省は11日の会見で「河野氏の死去に対し深い哀悼の意を表する。河野氏は中国人民の古くからの友人であった」と述べました。その上で、河野氏について「正しい歴史観を持ち、慰安婦問題に関する公式な談話を発表し、日本政府の責任を認めて反省と謝罪を表明した」としています。また、「生涯を日中友好に捧げ、中国を数