日中関係が冷え込むなか、中国で活動する日本企業の団体、「中国日本商会」は外交的な問題を企業活動に波及させないよう中国政府に求めていく方針を発表しました。中国日本商会は11日、中国に駐在する日本企業8102社からの意見をもとに、中国政府への要望をまとめた今年の「白書」を発表しました。日本商会の本間哲朗会長は日中関係が冷え込むなか、「十分な政府間対話がないことを心配する声が多く聞かれる」と述べ次のように求め