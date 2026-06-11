財務省などが発表した4月から6月までの企業の景況感を示す指数で、大企業の全産業が、前回調査のプラス4.4から、マイナス0.5と悪化しました。アメリカのトランプ政権の関税政策の影響を受けた去年4月から6月期以来、4期ぶりのマイナスです。このうち大企業の製造業では、マイナス1.8となりました。中東情勢の影響による原材料価格の上昇により、自動車関連製造業がマイナス19.4となったほか、食料品製造業についてもマイナス7.4と